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В центре Екатеринбурга в Исеть упала женщина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга, на Плотинке, в ледяную воду Исети упала женщина. Об этом сообщает Ura.ru.
По данным информационного агентства, несчастный случай произошёл с 55-летней жительницей Орска (Оренбургская область). Из воды её вытащили специалисты свердловской службы спасения, сейчас она находится в больнице.
Сообщается, что её увезли в областной токсикоцентр. Предположительно, у неё помимо переохлаждения были симптомы отравления.
По данным информационного агентства, несчастный случай произошёл с 55-летней жительницей Орска (Оренбургская область). Из воды её вытащили специалисты свердловской службы спасения, сейчас она находится в больнице.
Сообщается, что её увезли в областной токсикоцентр. Предположительно, у неё помимо переохлаждения были симптомы отравления.
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