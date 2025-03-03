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Сразу о трёх ДТП сообщают в свердловском УГИБДД
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сразу о трёх ДТП, которые произошли сегодня утром в Свердловской области, сообщают в региональном управлении ГИБДД. Известно, что одно из них со смертельных исходов.
Две аварии произошли в Екатеринбурге. Первая на Суходольской, 62, а вторая на 13-м километре дублёра Сибирского тракта.
Смертельное ДТП произошло на Режевском тракте. По предварительным данным, там «Лада» столкнулась с грузовиком. В результате аварии погиб водитель отечественной легковушки.
В ГАИ предупреждают водителей об ухудшении дорожной обстановки из-за снегопадов.
Две аварии произошли в Екатеринбурге. Первая на Суходольской, 62, а вторая на 13-м километре дублёра Сибирского тракта.
Смертельное ДТП произошло на Режевском тракте. По предварительным данным, там «Лада» столкнулась с грузовиком. В результате аварии погиб водитель отечественной легковушки.
«Автоинспекторы проводят процессуальные действия на местах происшествий, ведется проверка обстоятельств»,
– сказали в пресс-группе.
В ГАИ предупреждают водителей об ухудшении дорожной обстановки из-за снегопадов.
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