Сразу о трёх ДТП сообщают в свердловском УГИБДД





– сказали в пресс-группе. «Автоинспекторы проводят процессуальные действия на местах происшествий, ведется проверка обстоятельств»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сразу о трёх ДТП, которые произошли сегодня утром в Свердловской области, сообщают в региональном управлении ГИБДД. Известно, что одно из них со смертельных исходов.Две аварии произошли в Екатеринбурге. Первая на Суходольской, 62, а вторая на 13-м километре дублёра Сибирского тракта.Смертельное ДТП произошло на Режевском тракте. По предварительным данным, там «Лада» столкнулась с грузовиком. В результате аварии погиб водитель отечественной легковушки.В ГАИ предупреждают водителей об ухудшении дорожной обстановки из-за снегопадов.