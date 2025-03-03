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Сразу о трёх ДТП сообщают в свердловском УГИБДД

09.56 Понедельник, 10 марта 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Сразу о трёх ДТП, которые произошли сегодня утром в Свердловской области, сообщают в региональном управлении ГИБДД. Известно, что одно из них со смертельных исходов.

Две аварии произошли в Екатеринбурге. Первая на Суходольской, 62, а вторая на 13-м километре дублёра Сибирского тракта.

Смертельное ДТП произошло на Режевском тракте. По предварительным данным, там «Лада» столкнулась с грузовиком. В результате аварии погиб водитель отечественной легковушки.

«Автоинспекторы проводят процессуальные действия на местах происшествий, ведется проверка обстоятельств»,

– сказали в пресс-группе.


В ГАИ предупреждают водителей об ухудшении дорожной обстановки из-за снегопадов.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:29 Полиция задержала мужчину за непристойную переписку с девочкой
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18:03 Установлена подозреваемая в покушении на убийство новорождённого в Нижнем Тагиле
17:34 Задержанных за попытку провести пикет в честь Международного женского дня отпустили в Екатеринбурге
16:50 В Свердловской области фура с яйцами столкнулась с тепловозом: один человек госпитализирован
16:03 В Екатеринбурге полиция сорвала пикет к Международному женскому дню. Пять человек в полиции
14:34 В феврале пропали 67 человек, девятерых до сих пор ищут в Свердловской области
14:04 Первая девушка летчик-наблюдатель Урала будет бороться с лесными пожарами
13:13 Медикам в Свердловской области выплатили более 11 миллионов рублей социальных выплат
11:42 В Екатеринбурге УГМК-Арена поздравила женщин с 8 Марта
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