В центре Екатеринбурга иномарка сбила нарушительницу ПДД

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 10 марта 2025 года, в самом центре Екатеринбурга случилось ДТП с участием пешехода, иномарки и столба. Попавшую под машину девушку пришлось госпитализировать.ДТП имело место в 13.05 на проспекте Ленина. Водитель автомобиля «Skoda Rapid» сбил девушку, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора, а затем врезался в столб освещения.По данным Госавтоинспекции, за рулем автомобиля находился 47-летний житель Екатеринбурга с 18-летним стажем вождения. Мужчина ранее привлекался к административной ответственности 26 раз, однако на момент аварии был трезв. По его словам, девушка внезапно выбежала на дорогу слева, он попытался затормозить и свернуть, но избежать наезда не удалось.В результате аварии пострадала 20-летняя пешеходка. С травмами головы и ног её госпитализировали в городскую больницу №36. Тем временем, на месте происшествия сотрудники ГИБДД провели замеры, составили процессуальные документы и установили личности всех участников ДТП.