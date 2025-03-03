Возрастное ограничение 18+
Почти треть участников опроса высказались за полный запрет электросамокатов в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге завершился опрос на тему ограничений для средств индивидуальной мобильности (СИМ), который мэрия запустила 3 марта. Почти треть его участников проголосовала за их полный запрет.
Напомним, у участников голосования на Госуслугах спросили: «Требуется ли введение дополнительных ограничений при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории муниципального образования “город Екатеринбург”?».
Всего было предложено семь вариантов ответа, один из них касается полного запрета СИМ. Этот вариант выбрало 3222 человека (31,3%).
Высказать своё мнение можно было до 9 марта.
Добавим, некоторые наши читатели считают результаты «непоказательными» и полагают, что на фоне таких итогов голосования нужно провести «более конкретный» опрос среди горожан, в котором будут только два категоричных варианта: «запретить» и «не запрещать».
В мэрии итоги голосования пока не комментировали.
Отметим, к средствам индивидуальной мобильности относят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и тому подобное.
Напомним, у участников голосования на Госуслугах спросили: «Требуется ли введение дополнительных ограничений при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории муниципального образования “город Екатеринбург”?».
Всего было предложено семь вариантов ответа, один из них касается полного запрета СИМ. Этот вариант выбрало 3222 человека (31,3%).
Скрин: результаты голосования на Госуслугах
Высказать своё мнение можно было до 9 марта.
Добавим, некоторые наши читатели считают результаты «непоказательными» и полагают, что на фоне таких итогов голосования нужно провести «более конкретный» опрос среди горожан, в котором будут только два категоричных варианта: «запретить» и «не запрещать».
В мэрии итоги голосования пока не комментировали.
Отметим, к средствам индивидуальной мобильности относят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и тому подобное.
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