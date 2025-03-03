Возрастное ограничение 18+

Почти треть участников опроса высказались за полный запрет электросамокатов в Екатеринбурге

13.40 Понедельник, 10 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге завершился опрос на тему ограничений для средств индивидуальной мобильности (СИМ), который мэрия запустила 3 марта. Почти треть его участников проголосовала за их полный запрет.

Напомним, у участников голосования на Госуслугах спросили: «Требуется ли введение дополнительных ограничений при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории муниципального образования “город Екатеринбург”?».

Всего было предложено семь вариантов ответа, один из них касается полного запрета СИМ. Этот вариант выбрало 3222 человека (31,3%).


Скрин: результаты голосования на Госуслугах


Высказать своё мнение можно было до 9 марта.

Добавим, некоторые наши читатели считают результаты «непоказательными» и полагают, что на фоне таких итогов голосования нужно провести «более конкретный» опрос среди горожан, в котором будут только два категоричных варианта: «запретить» и «не запрещать».

В мэрии итоги голосования пока не комментировали.

Отметим, к средствам индивидуальной мобильности относят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и тому подобное.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:19 Екатеринбуржцам предложили выбрать место для собачьих площадок в Ленинском районе
14:31 В УГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП на Режевском тракте
13:40 Почти треть участников опроса высказались за полный запрет электросамокатов в Екатеринбурге
13:17 Двух мальчиков побил мужчина в Академическом районе Екатеринбурга
12:45 Хирурги свердловского онкоцентра прооперировали шимпанзе из Екатеринбургского зоопарка
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11:39 18 тонн киви из Китая привезли в Свердловскую область
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10:11 О снегопадах и температурных «качелях» предупреждают синоптики в Свердловской области
09:56 Сразу о трёх ДТП сообщают в свердловском УГИБДД
09:23 В Екатеринбурге на трамвайных путях травмировался ребёнок
23:37 В Екатеринбурге состоялась церемония награждения премии «Женщины нашего Отечества»
17:17 Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 марта?
16:28 Лекции о социально-экономическом неравенстве пройдут в Екатеринбурге
15:29 В Верхней Пышме задержан мужчина, применивший насилие к судебному приставу
13:42 УГМК-Арена поделилась правилами посещения
13:29 Полиция задержала мужчину за непристойную переписку с девочкой
12:48 Пожарная статистика в Свердловской области: 20 возгораний за сутки
12:02 В Екатеринбурге открывается УГМК-Арена: ГИБДД предупреждает о возможных заторах
11:38 Глава СК поручил доложить о проверке доступности пандуса для людей с инвалидностью в одном из домов Екатеринбурга
10:46 На дорогах Свердловской области зафиксировано 63 ДТП за сутки
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