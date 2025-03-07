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В Екатеринбурге за ограбление ПВЗ будут судить трёх подростков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом придётся отвечать трём подросткам, которые начале февраля ограбили пункт выдачи заказов (ПВЗ). Известно, что обвиняемым от 14 до 16 лет.
По версии следствия, ребята заказали с чужого аккаунта несколько золотые цепочек, и вечером 4 февраля вместе отправились их забирать. Один из юношей зашёл в ПВЗ и предъявил QR-код, после чего стал убегать вместе с неоплаченным товаром. На улице в машине парня уже ждали его друзья. Однако сбежать ему не удалось, так как его задержал сотрудник ПВЗ. Позже сообщников установили правоохранительные органы.
Сообщается, что парни всё же смогли причинить ущерб владельцу ПВЗ. Он составил 60 тысяч рублей.
Молодым людям предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору), сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, ребята заказали с чужого аккаунта несколько золотые цепочек, и вечером 4 февраля вместе отправились их забирать. Один из юношей зашёл в ПВЗ и предъявил QR-код, после чего стал убегать вместе с неоплаченным товаром. На улице в машине парня уже ждали его друзья. Однако сбежать ему не удалось, так как его задержал сотрудник ПВЗ. Позже сообщников установили правоохранительные органы.
Сообщается, что парни всё же смогли причинить ущерб владельцу ПВЗ. Он составил 60 тысяч рублей.
Молодым людям предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору), сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
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