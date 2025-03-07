Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге за ограбление ПВЗ будут судить трёх подростков

17.13 Понедельник, 10 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге перед судом придётся отвечать трём подросткам, которые начале февраля ограбили пункт выдачи заказов (ПВЗ). Известно, что обвиняемым от 14 до 16 лет.

По версии следствия, ребята заказали с чужого аккаунта несколько золотые цепочек, и вечером 4 февраля вместе отправились их забирать. Один из юношей зашёл в ПВЗ и предъявил QR-код, после чего стал убегать вместе с неоплаченным товаром. На улице в машине парня уже ждали его друзья. Однако сбежать ему не удалось, так как его задержал сотрудник ПВЗ. Позже сообщников установили правоохранительные органы.

Сообщается, что парни всё же смогли причинить ущерб владельцу ПВЗ. Он составил 60 тысяч рублей.

Молодым людям предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору), сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге будут судить сбившего на электросамокате женщину местного жителя
07 марта 2025
В Первоуральске будут судить виновника ДТП со смертельным исходом по дороге в Шалю
04 марта 2025
В дело об избиении двух девушек на автомойке в Каменске-Уральском появится ещё один обвиняемый
02 марта 2025
В Дегтярске женщина на извинения знакомого ответила ударом ножа в спину
05 марта 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Могилу создателя первого уральского универсама отыскала в Японии журналистка из Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:24 В Карпинске десятилетний мальчик получил серьёзную травму после падения с карусели
17:13 В Екатеринбурге за ограбление ПВЗ будут судить трёх подростков
17:00 Обвиняемого в похищении немой девочки в Екатеринбурге оставили в СИЗО
16:37 Власти Екатеринбурга обещают приступить к ремонту двух школ в 2025 году
16:05 В центре Екатеринбурга в Исеть упала женщина
15:39 Суд признал законным арест участника инцидента на автомойке в Каменске-Уральском Анашкина
15:19 Екатеринбуржцам предложили выбрать место для собачьих площадок в Ленинском районе
14:31 В УГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП на Режевском тракте
13:40 Почти треть участников опроса высказались за полный запрет электросамокатов в Екатеринбурге
13:17 Двух мальчиков побил мужчина в Академическом районе Екатеринбурга
12:45 Хирурги свердловского онкоцентра прооперировали шимпанзе из Екатеринбургского зоопарка
12:08 СК проверяет автосервис в Екатеринбурге после жалоб на нелегалов
11:39 18 тонн киви из Китая привезли в Свердловскую область
10:36 Ликвидировать последствия снегопада на свердловских дорогах выехало более 200 спецмашин
10:11 О снегопадах и температурных «качелях» предупреждают синоптики в Свердловской области
09:56 Сразу о трёх ДТП сообщают в свердловском УГИБДД
09:23 В Екатеринбурге на трамвайных путях травмировался ребёнок
23:37 В Екатеринбурге состоялась церемония награждения премии «Женщины нашего Отечества»
17:17 Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 марта?
16:28 Лекции о социально-экономическом неравенстве пройдут в Екатеринбурге
15:29 В Верхней Пышме задержан мужчина, применивший насилие к судебному приставу
13:42 УГМК-Арена поделилась правилами посещения
13:29 Полиция задержала мужчину за непристойную переписку с девочкой
12:48 Пожарная статистика в Свердловской области: 20 возгораний за сутки
12:02 В Екатеринбурге открывается УГМК-Арена: ГИБДД предупреждает о возможных заторах
11:38 Глава СК поручил доложить о проверке доступности пандуса для людей с инвалидностью в одном из домов Екатеринбурга
Все новости Свердловской области
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
Все новости России и мира
17:24 В Карпинске десятилетний мальчик получил серьёзную травму после падения с карусели
17:13 В Екатеринбурге за ограбление ПВЗ будут судить трёх подростков
17:00 Обвиняемого в похищении немой девочки в Екатеринбурге оставили в СИЗО
16:37 Власти Екатеринбурга обещают приступить к ремонту двух школ в 2025 году
16:05 В центре Екатеринбурга в Исеть упала женщина
15:39 Суд признал законным арест участника инцидента на автомойке в Каменске-Уральском Анашкина
15:19 Екатеринбуржцам предложили выбрать место для собачьих площадок в Ленинском районе
14:31 В УГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП на Режевском тракте
13:40 Почти треть участников опроса высказались за полный запрет электросамокатов в Екатеринбурге
13:17 Двух мальчиков побил мужчина в Академическом районе Екатеринбурга
12:45 Хирурги свердловского онкоцентра прооперировали шимпанзе из Екатеринбургского зоопарка
12:08 СК проверяет автосервис в Екатеринбурге после жалоб на нелегалов
11:39 18 тонн киви из Китая привезли в Свердловскую область
10:36 Ликвидировать последствия снегопада на свердловских дорогах выехало более 200 спецмашин
10:11 О снегопадах и температурных «качелях» предупреждают синоптики в Свердловской области
09:56 Сразу о трёх ДТП сообщают в свердловском УГИБДД
09:23 В Екатеринбурге на трамвайных путях травмировался ребёнок
23:37 В Екатеринбурге состоялась церемония награждения премии «Женщины нашего Отечества»
17:17 Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 марта?
16:28 Лекции о социально-экономическом неравенстве пройдут в Екатеринбурге
15:29 В Верхней Пышме задержан мужчина, применивший насилие к судебному приставу
13:42 УГМК-Арена поделилась правилами посещения
13:29 Полиция задержала мужчину за непристойную переписку с девочкой
12:48 Пожарная статистика в Свердловской области: 20 возгораний за сутки
12:02 В Екатеринбурге открывается УГМК-Арена: ГИБДД предупреждает о возможных заторах
11:38 Глава СК поручил доложить о проверке доступности пандуса для людей с инвалидностью в одном из домов Екатеринбурга
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK