Кушвинский суд рассмотрит дело о поддельных медсправках

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Нижнетагильская транспортная прокуратура направила в Кушвинский городской суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Свердловской области. Мужчина обвиняется в использовании заведомо поддельных официальных документов.По данным следствия, водитель Путевой машинной станции № 43 (находится в ведомстве ОАО «РЖД») неоднократно уклонялся от обязательных медицинских осмотров перед выездом в рейс. Вместо этого он предоставлял поддельные документы о якобы пройденных проверках. В течение 2024 года он совершил по поддельным справкам четыре рейса по маршруту станция Смычка — станция Решеты.После выявления нарушений Нижнетагильская транспортная прокуратура провела проверку, в ходе которой были собраны доказательства использования подложных документов. Теперь уголовное дело передано в Кушвинский городской суд, где обвиняемому предстоит ответить за свои действия перед законом.