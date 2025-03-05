В Ревде мужчина задушил тестя после семейного конфликта

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области расследуется уголовное дело по факту убийства, совершенного местным жителем. Преступление было совершено на прошлой неделе, 6 марта, в городе Ревда.По данным следствия, трагедия произошла в четверг вечером. Мужчина 50 лет от роду, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни задушил своего тестя, 57-летнего местного жителя. Причиной конфликта, по версии следствия, стали разногласия в семье. Убитый делал замечания своей внучке — дочери обвиняемого, что вызвало у последнего агрессию. Словесная ссора переросла в драку, в результате которой мужчина и лишил жизни своего родственника.Следственный комитет России по Свердловской области предъявил подозреваемому обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»). По ходатайству следователя суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.