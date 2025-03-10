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В УГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП на Режевском тракте

14.31 Понедельник, 10 марта 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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В свердловском управлении ГИБДД раскрыли подробности смертельной встречи грузовика и «Лады», которая произошла сегодня утром на Режевском тракте.

Как рассказали Вечерним ведомостям в ГАИ предполагают, что авария произошла по вине 50-летнего водителя Lada Granta. По предварительным данным, он при совершении обгона не убедился в том, что транспортные средства на встречной полосы находятся достаточно далеко для того, чтобы успеть завершить манёвр.


Фото: УГИБДД по Свердловской области


Водитель отечественной машины в результате ДТП погиб на месте. Установлено, что за 34 года вождения он всего 1 раз привлекался к административной ответственности.

«В каком состоянии он находился в момент аварии, будет установлено после проведения химико-токсилогического исследования»,

– сказали в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:31 В УГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП на Режевском тракте
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17:17 Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 марта?
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15:29 В Верхней Пышме задержан мужчина, применивший насилие к судебному приставу
13:42 УГМК-Арена поделилась правилами посещения
13:29 Полиция задержала мужчину за непристойную переписку с девочкой
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12:02 В Екатеринбурге открывается УГМК-Арена: ГИБДД предупреждает о возможных заторах
11:38 Глава СК поручил доложить о проверке доступности пандуса для людей с инвалидностью в одном из домов Екатеринбурга
10:46 На дорогах Свердловской области зафиксировано 63 ДТП за сутки
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