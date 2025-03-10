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В УГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП на Режевском тракте
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В свердловском управлении ГИБДД раскрыли подробности смертельной встречи грузовика и «Лады», которая произошла сегодня утром на Режевском тракте.
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГАИ предполагают, что авария произошла по вине 50-летнего водителя Lada Granta. По предварительным данным, он при совершении обгона не убедился в том, что транспортные средства на встречной полосы находятся достаточно далеко для того, чтобы успеть завершить манёвр.
Водитель отечественной машины в результате ДТП погиб на месте. Установлено, что за 34 года вождения он всего 1 раз привлекался к административной ответственности.
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГАИ предполагают, что авария произошла по вине 50-летнего водителя Lada Granta. По предварительным данным, он при совершении обгона не убедился в том, что транспортные средства на встречной полосы находятся достаточно далеко для того, чтобы успеть завершить манёвр.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель отечественной машины в результате ДТП погиб на месте. Установлено, что за 34 года вождения он всего 1 раз привлекался к административной ответственности.
«В каком состоянии он находился в момент аварии, будет установлено после проведения химико-токсилогического исследования»,
– сказали в пресс-группе.
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