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Двух мальчиков побил мужчина в Академическом районе Екатеринбурга
Кадр из видео: Е1
В Академическом районе Екатеринбурга на двух мальчиков, игравших в снежки, напал мужчина. Произошедшее попало на видео.
Кадры с нападением опубликовал Е1.ru. По данным издания, мужчину разозлило то, что рядом с ним пролетел снежок. Из-за этого он пнул сначала одного мальчика, а потом ударил второго. Со слов мамы одного из юношей, ребята извинялись, когда мужчина шёл в их сторону, но тот, судя по всему, не слышал детей.
Сообщается, что после случившегося одного из мальчиков отвезли в больницу. Второй лишь отделался испугом.
В полиции инцидент ещё не комментировали.
Кадры с нападением опубликовал Е1.ru. По данным издания, мужчину разозлило то, что рядом с ним пролетел снежок. Из-за этого он пнул сначала одного мальчика, а потом ударил второго. Со слов мамы одного из юношей, ребята извинялись, когда мужчина шёл в их сторону, но тот, судя по всему, не слышал детей.
Сообщается, что после случившегося одного из мальчиков отвезли в больницу. Второй лишь отделался испугом.
В полиции инцидент ещё не комментировали.
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