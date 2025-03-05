Власти Екатеринбурга обещают приступить к ремонту двух школ в 2025 году





– сообщают в администрации. «Для ребят переделают спортзал, пищеблок, библиотеку и классные кабинеты. Ремонт планируется завершить к концу 2025 года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Власти Екатеринбурга обещают в 2025 году провести капитальный ремонт в двух школах города. Ремонтные работы планируются в зданиях начальной школы №52 (Бисертская, 6 «Б») и в школе №69 (Сакко и Ванцетти, 36).Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, двухэтажное здание, в котором сейчас находится 52-я начальная школа, было построено ещё в 1964 году, и сейчас требует ремонта. Приступить к нему планируют с началом четвёртой четверти. Проектная документация уже готова. В рамках ремонта специалисты должны будут заменить кровлю, обновить фасад, все помещения и инженерные сети.Самих детей – 330 учеников – на время ремонта хотят перевести в здание школы, где учатся средние классы (Бисертская, 30).Здание 69-й школы было построено в 1958 году. Начать ремонтные работы в ней планируют в мае и закончить за два года. За это время в школе обещают также обещают отремонтировать все помещения, а также фасад и кровлю здания.Учеников, коих 800 человек, на это время планируют распределить между другими школами. На данный момент, что часть детей готовы перевести в школу №1.