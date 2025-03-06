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Ликвидировать последствия снегопада на свердловских дорогах выехало более 200 спецмашин
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Последствия утреннего снегопада на дорогах Свердловской области выехало более 200 единиц техники, сообщает департамент информационной политики региона.
По данным ДИПа, за ночь выпало около двух сантиметров снега.
Отмечается, что на дорогах ограничения из-за выпавшего снега нигде не вводились.
По данным ДИПа, за ночь выпало около двух сантиметров снега.
«Ведётся обработка дорожного полотна противогололёдным материалом, чтобы обеспечить безопасное движение автотранспорта. Дорожники использовали 5400 тонн пескосоляной смеси»,
– рассказали в департаменте информполитики.
Отмечается, что на дорогах ограничения из-за выпавшего снега нигде не вводились.
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