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Ликвидировать последствия снегопада на свердловских дорогах выехало более 200 спецмашин

10.36 Понедельник, 10 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Последствия утреннего снегопада на дорогах Свердловской области выехало более 200 единиц техники, сообщает департамент информационной политики региона.

По данным ДИПа, за ночь выпало около двух сантиметров снега.

«Ведётся обработка дорожного полотна противогололёдным материалом, чтобы обеспечить безопасное движение автотранспорта. Дорожники использовали 5400 тонн пескосоляной смеси»,

– рассказали в департаменте информполитики.


Отмечается, что на дорогах ограничения из-за выпавшего снега нигде не вводились.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:36 Ликвидировать последствия снегопада на свердловских дорогах выехало более 200 спецмашин
10:11 О снегопадах и температурных «качелях» предупреждают синоптики в Свердловской области
09:56 Сразу о трёх ДТП сообщают в свердловском УГИБДД
09:23 В Екатеринбурге на трамвайных путях травмировался ребёнок
23:37 В Екатеринбурге состоялась церемония награждения премии «Женщины нашего Отечества»
17:17 Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 марта?
16:28 Лекции о социально-экономическом неравенстве пройдут в Екатеринбурге
15:29 В Верхней Пышме задержан мужчина, применивший насилие к судебному приставу
13:42 УГМК-Арена поделилась правилами посещения
13:29 Полиция задержала мужчину за непристойную переписку с девочкой
12:48 Пожарная статистика в Свердловской области: 20 возгораний за сутки
12:02 В Екатеринбурге открывается УГМК-Арена: ГИБДД предупреждает о возможных заторах
11:38 Глава СК поручил доложить о проверке доступности пандуса для людей с инвалидностью в одном из домов Екатеринбурга
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18:03 Установлена подозреваемая в покушении на убийство новорождённого в Нижнем Тагиле
17:34 Задержанных за попытку провести пикет в честь Международного женского дня отпустили в Екатеринбурге
16:50 В Свердловской области фура с яйцами столкнулась с тепловозом: один человек госпитализирован
16:03 В Екатеринбурге полиция сорвала пикет к Международному женскому дню. Пять человек в полиции
14:34 В феврале пропали 67 человек, девятерых до сих пор ищут в Свердловской области
14:04 Первая девушка летчик-наблюдатель Урала будет бороться с лесными пожарами
13:13 Медикам в Свердловской области выплатили более 11 миллионов рублей социальных выплат
11:42 В Екатеринбурге УГМК-Арена поздравила женщин с 8 Марта
11:16 В Екатеринбурге художница проведет мастер-класс по созданию «деревьев»
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