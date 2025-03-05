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В Карпинске десятилетний мальчик получил серьёзную травму после падения с карусели
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Карпинске десятилетний мальчик получил серьёзную травму, упав с карусели на детской площадке. По словам его матери, ему потребовалась операция, и теперь он некоторое время не сможет ходить. Прокуратура уже организовала проверку.
Как сообщает «Вечерний Карпинск», инцидент произошёл в минувшую субботу, 7 марта. Ребёнок был со своим другом, когда произошёл этот несчастный случай. Врачи диагностировали ему «проблемы с тазовой костью и провели операцию», теперь он остаётся под их наблюдением врачей и, со слов матери, некоторое время не сможет ходить, пишет издание.
Также сообщается, что сначала он сказал своей маме, что упал сам, а потом признался, что его так сильно раскачал друг.
По данным прокуратуры, у ребёнка «вывих правого тазобедренного сустава». Теперь в ведомстве намерены разобраться в произошедшем.
Как сообщает «Вечерний Карпинск», инцидент произошёл в минувшую субботу, 7 марта. Ребёнок был со своим другом, когда произошёл этот несчастный случай. Врачи диагностировали ему «проблемы с тазовой костью и провели операцию», теперь он остаётся под их наблюдением врачей и, со слов матери, некоторое время не сможет ходить, пишет издание.
Также сообщается, что сначала он сказал своей маме, что упал сам, а потом признался, что его так сильно раскачал друг.
По данным прокуратуры, у ребёнка «вывих правого тазобедренного сустава». Теперь в ведомстве намерены разобраться в произошедшем.
«В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при установке указанной конструкции на предмет её безопасности, а также оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних»,
– рассказали в прокуратуре.
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