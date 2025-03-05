В Карпинске десятилетний мальчик получил серьёзную травму после падения с карусели

«В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при установке указанной конструкции на предмет её безопасности, а также оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних»,