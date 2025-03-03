Возрастное ограничение 18+
О снегопадах и температурных «качелях» предупреждают синоптики в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области с начала недели ожидаются температурные «качели». Синоптики прогнозируют перепады от -25°C до +1°C. Также, по их данным, в регионе пройдут небольшие снегопады.
Сегодня, 10 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Днём -6...-1°C, на крайнем юго-западе до +2°C. Ветер 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге снег, днём -3...-1°C. Ветер 5-10 м/сек.
Во вторник, 11 марта, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -13...-8°C, на севере и востоке -20...-15°C, на крайнем севере до -25°C. Днём -4...+1°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице небольшой снег, ночью -10...-8°C, днём около 0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 12 марта, в области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днём местами небольшие осадки, на юге до умеренных (снег, мокрый снег). Ночью -8...-3°C, при прояснении до -13°C. Днём 0...+5°C. Ветер 6-11 м/сек.
В столице Урала ночью без существенных осадков, -5...-3°C, днём небольшой снег, +3...+5°C. Ветер 6-11 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 10 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Днём -6...-1°C, на крайнем юго-западе до +2°C. Ветер 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге снег, днём -3...-1°C. Ветер 5-10 м/сек.
Во вторник, 11 марта, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -13...-8°C, на севере и востоке -20...-15°C, на крайнем севере до -25°C. Днём -4...+1°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице небольшой снег, ночью -10...-8°C, днём около 0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 12 марта, в области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днём местами небольшие осадки, на юге до умеренных (снег, мокрый снег). Ночью -8...-3°C, при прояснении до -13°C. Днём 0...+5°C. Ветер 6-11 м/сек.
В столице Урала ночью без существенных осадков, -5...-3°C, днём небольшой снег, +3...+5°C. Ветер 6-11 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Небольшой снег обещают синоптики в Свердловской области
03 марта 2025
03 марта 2025
Похолодание до -20 ожидается в Свердловской области
05 марта 2025
05 марта 2025