Подброшенный к екатеринбургскому магазину котёнок потихонечку поправляется

«Мишаня кушает паштеты «РК Беби Кет». Диурез самостоятельно, в случае задержки — бужирование. Стул при помощи вспомогательных средств — «Дюфалак», микроклизмы «Микролакс», массажи. Начал приставать на лапки. Заднюю левую таскает. Проявляет живой интерес к жизни».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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