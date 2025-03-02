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Подброшенный к екатеринбургскому магазину котёнок потихонечку поправляется

19.32 Понедельник, 10 марта 2025
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
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Обнадёживающие новости поступили из екатеринбургского приюта для больных и травмированных животных «Клякса». Котёнок, которого в крайне тяжёлом состоянии неизвестные подбросили к магазину в конце февраля, выписан из ветклиники.

О полном выздоровлении Мишани говорить ещё очень рано. Но состояние его ветврачи сумели стабилизировать и отпустить домой (то есть, под полную опеку «Кляксы»).

Опекуны маленького бедолаги, у которого диагностированная тяжелейшая форма остеопороза, сообщают следующее:

«Мишаня кушает паштеты «РК Беби Кет». Диурез самостоятельно, в случае задержки — бужирование. Стул при помощи вспомогательных средств — «Дюфалак», микроклизмы «Микролакс», массажи. Начал приставать на лапки. Заднюю левую таскает. Проявляет живой интерес к жизни».


Вот это последнее и обнадёживает больше всего — когда животное, даже такое маленькое и больное, борется за существование, есть верный шанс его спасти, вылечить и дать максимально полноценную жизнь.

Помочь в лечении Мишани и в покрытии постоянно накапливающихся перед ветклиникой долгов «Кляксы» можно по реквизитам:

карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:16 В Ревде мужчина задушил тестя после семейного конфликта
19:32 Подброшенный к екатеринбургскому магазину котёнок потихонечку поправляется
19:19 В минувшие выходные по Свердловской области прокатилась волна пожаров
18:50 Рейд «Безопасная дорога» выявил в Свердловской области более 2500 нарушений за два дня
17:24 В Карпинске десятилетний мальчик получил серьёзную травму после падения с карусели
17:13 В Екатеринбурге за ограбление ПВЗ будут судить трёх подростков
17:00 Обвиняемого в похищении немой девочки в Екатеринбурге оставили в СИЗО
16:37 Власти Екатеринбурга обещают приступить к ремонту двух школ в 2025 году
16:05 В центре Екатеринбурга в Исеть упала женщина
15:39 Суд признал законным арест участника инцидента на автомойке в Каменске-Уральском Анашкина
15:19 Екатеринбуржцам предложили выбрать место для собачьих площадок в Ленинском районе
14:31 В УГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП на Режевском тракте
13:40 Почти треть участников опроса высказались за полный запрет электросамокатов в Екатеринбурге
13:17 Двух мальчиков побил мужчина в Академическом районе Екатеринбурга
12:45 Хирурги свердловского онкоцентра прооперировали шимпанзе из Екатеринбургского зоопарка
12:08 СК проверяет автосервис в Екатеринбурге после жалоб на нелегалов
11:39 18 тонн киви из Китая привезли в Свердловскую область
10:36 Ликвидировать последствия снегопада на свердловских дорогах выехало более 200 спецмашин
10:11 О снегопадах и температурных «качелях» предупреждают синоптики в Свердловской области
09:56 Сразу о трёх ДТП сообщают в свердловском УГИБДД
09:23 В Екатеринбурге на трамвайных путях травмировался ребёнок
23:37 В Екатеринбурге состоялась церемония награждения премии «Женщины нашего Отечества»
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