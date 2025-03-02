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Подброшенный к екатеринбургскому магазину котёнок потихонечку поправляется
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Обнадёживающие новости поступили из екатеринбургского приюта для больных и травмированных животных «Клякса». Котёнок, которого в крайне тяжёлом состоянии неизвестные подбросили к магазину в конце февраля, выписан из ветклиники.
О полном выздоровлении Мишани говорить ещё очень рано. Но состояние его ветврачи сумели стабилизировать и отпустить домой (то есть, под полную опеку «Кляксы»).
Опекуны маленького бедолаги, у которого диагностированная тяжелейшая форма остеопороза, сообщают следующее:
Вот это последнее и обнадёживает больше всего — когда животное, даже такое маленькое и больное, борется за существование, есть верный шанс его спасти, вылечить и дать максимально полноценную жизнь.
Помочь в лечении Мишани и в покрытии постоянно накапливающихся перед ветклиникой долгов «Кляксы» можно по реквизитам:
О полном выздоровлении Мишани говорить ещё очень рано. Но состояние его ветврачи сумели стабилизировать и отпустить домой (то есть, под полную опеку «Кляксы»).
Опекуны маленького бедолаги, у которого диагностированная тяжелейшая форма остеопороза, сообщают следующее:
«Мишаня кушает паштеты «РК Беби Кет». Диурез самостоятельно, в случае задержки — бужирование. Стул при помощи вспомогательных средств — «Дюфалак», микроклизмы «Микролакс», массажи. Начал приставать на лапки. Заднюю левую таскает. Проявляет живой интерес к жизни».
Вот это последнее и обнадёживает больше всего — когда животное, даже такое маленькое и больное, борется за существование, есть верный шанс его спасти, вылечить и дать максимально полноценную жизнь.
Помочь в лечении Мишани и в покрытии постоянно накапливающихся перед ветклиникой долгов «Кляксы» можно по реквизитам:
карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
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