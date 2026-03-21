Некомплект сотрудников полиции в Свердловской области вновь увеличился

Иллюстрация: презентация Александра Мешкова в ЗакСО





сказал генерал-лейтенант полиции. «Нам очень трудно сегодня в полной мере выполнять свои служебные обязанности в первую очередь по обеспечению безопасности наших граждан»,

Фото: кадр трансляции заседания заксобрания Свердловской области.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

Начальник свердловской полиции посетовал на усугубление ситуации с дефицитом кадров. В ходе своего доклада перед депутатами заксобрания Свердловской области глава областного ГУ МВД Александр Мешков предоставил статистику по некомплекту сотрудников полиции.В целом по управлению некомплект за последний год вырос с 22,8% до 26,4%. В абсолютных цифрах это 4,7 тысячи и 5,5 тысяч сотрудников соответственно. По словам Мешкова, в таких регионах как Архангельская область или Удмуртия вся численность штата составляет столько же человек, сколько некомплект в Свердловской области.В некоторых подразделениях некомплект приближается к 50% — самая тяжёлая ситуация с комплектованием штата ППС.При этом Мешков отчитался о высокой раскрываемости преступлений. Согласно его докладу, по изнасилованиям и причинению тяжкого вреда здоровью раскрываемость достигла 100%.Мероприятие для возрастной категории 18+