Некомплект сотрудников полиции в Свердловской области вновь увеличился

«Некомплект громадный» — посетовал начальник свердловской полиции Александр Мешков

15.34 Вторник, 24 марта 2026
Фото: Вечерние ведомости
Начальник свердловской полиции посетовал на усугубление ситуации с дефицитом кадров. В ходе своего доклада перед депутатами заксобрания Свердловской области глава областного ГУ МВД Александр Мешков предоставил статистику по некомплекту сотрудников полиции.


Иллюстрация: презентация Александра Мешкова в ЗакСО

В целом по управлению некомплект за последний год вырос с 22,8% до 26,4%. В абсолютных цифрах это 4,7 тысячи и 5,5 тысяч сотрудников соответственно. По словам Мешкова, в таких регионах как Архангельская область или Удмуртия вся численность штата составляет столько же человек, сколько некомплект в Свердловской области.

В некоторых подразделениях некомплект приближается к 50% — самая тяжёлая ситуация с комплектованием штата ППС.

«Нам очень трудно сегодня в полной мере выполнять свои служебные обязанности в первую очередь по обеспечению безопасности наших граждан»,

сказал генерал-лейтенант полиции.


При этом Мешков отчитался о высокой раскрываемости преступлений. Согласно его докладу, по изнасилованиям и причинению тяжкого вреда здоровью раскрываемость достигла 100%.

Фото: кадр трансляции заседания заксобрания Свердловской области.


Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
