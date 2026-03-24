В Екатеринбурге выделяют деньги на покраску отсутствующего несколько лет ограждения памятника





— зачитал депутат. «В ходе визуального осмотра выявлено отсутствие чугунного литого ограждения вокруг памятника. Но его периодически красят»,





— ответил Гетманчук. «Там был заборчик, потом его вдруг не стало. Мы Железнодорожному району на это указали, что его не стало. Они подали заявление в полицию о его утрате и об установлении его местонахождения. Органы правоохраны сегодня занимаются этим вопросом»,

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

Ограды у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу на Привокзальной площади нет уже несколько лет, но деньги на её покраску из бюджета продолжают выделять. Эту информацию, читая доклад председателя счётной палаты Екатеринбурга Александра Гетманчука, озвучил депутат гордумы от «Новых людей» Сергей Козлов, её же подтвердил и сам Гетманчук.Глава счётной палаты, выявившей нарушение, объяснил, что памятник был на балансе сначала одного учреждения, потом его передали на баланс администрации Железнодорожного района.Какая именно санкция последовала за покраску несуществующего забора, на заседании гордумы не озвучили. Прозвучала лишь информация, что нарушение зафиксировали за «Управлением заказчика по капитальному ремонту» (МКУ «УЗКР»).Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу был установлен 22 февраля 1962 года. Ограда возле него появилась в 2000-х годах и пропала в 2023 году. Мероприятие для возрастной категории 18+