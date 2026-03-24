В Екатеринбурге выделяют деньги на покраску отсутствующего несколько лет ограждения памятника
Нарушения выявила проверка городской счётной палаты
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ограды у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу на Привокзальной площади нет уже несколько лет, но деньги на её покраску из бюджета продолжают выделять. Эту информацию, читая доклад председателя счётной палаты Екатеринбурга Александра Гетманчука, озвучил депутат гордумы от «Новых людей» Сергей Козлов, её же подтвердил и сам Гетманчук.
Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу был установлен 22 февраля 1962 года. Ограда возле него появилась в 2000-х годах и пропала в 2023 году.
«В ходе визуального осмотра выявлено отсутствие чугунного литого ограждения вокруг памятника. Но его периодически красят»,
— зачитал депутат.
«Там был заборчик, потом его вдруг не стало. Мы Железнодорожному району на это указали, что его не стало. Они подали заявление в полицию о его утрате и об установлении его местонахождения. Органы правоохраны сегодня занимаются этим вопросом»,
— ответил Гетманчук.
Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу был установлен 22 февраля 1962 года. Ограда возле него появилась в 2000-х годах и пропала в 2023 году.
