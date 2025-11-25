Возрастное ограничение 18+
«Библиотечная» экскурсия пройдёт в Екатеринбурге в первую субботу зимы
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Проект «Екбгуляем» продолжает серию мероприятий, посвящённых изучению книжной культуры уральской столицы. Новый «движ» из этого цикла под названием «Книжная квартирале» состоится в субботу, 6 декабря.
Начало программы запланировано на субботний полдень. Участников ждёт насыщенная программа, рассчитанная примерно на три часа. Первой её частью станет увлекательная блиц-экскурсия, которую проведёт известный исследователь уральской архитектуры и экскурсовод Дмитрий Москвин. В ходе прогулки он расскажет об истории развития библиотечного дела в Екатеринбурге. Экскурсия охватит трёхвековой период, от основания города до наших дней.
Для второй части мероприятия участники переместятся в здание Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В. Белинского. Гуляя по её помещениям, экскурсанты увидят основные фонды библиотеки, побывают в специальном зале редкой книги, осмотрят зал, где хранится краеведческая литература. Это уникальная возможность попасть в обычно закрытые для свободного доступа хранилища.
Для участия в «библиотечной» экскурсии необходимо приобрести единый билет. Он станет пропуском как на уличную блиц-экскурсию, так и на прогулку по Белинке.
