Сильный ветер обещают синоптики в Свердловской области
Фото: Ольга Медведева
Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Также в регионе ожидаются дожди.
В четверг, 16 апреля, в Свердловской области преимущественно без осадков, ночью -7...-2, днём +6...+11. Ветер слабый.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью -4...-2, днём +9...+11. Слабый ветер.
В пятницу, 17 апреля, в регионе преимущественно без осадков, днём на севере облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью -4...+1, днём +11...+16. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём западный 4-9 м/сек, порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -1...+1, днём +13...+15. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём западный 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
