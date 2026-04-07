В Кировграде к концу лета планируют завершить благоустройство парка культуры и отдыха





– сказал депутат. «На сегодняшний день готовится проектно-сметная документация. После полного завершения благоустройства парка культуры и отдыха жители и гости Кировграда получат современное, комфортное и безопасное общественное пространство»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Кировграде завершить благоустройство Парка культуры и отдыха на берегу городского пруда, победившего в голосовании в рамках ФКГС («Формирование комфортной городской среды»), обещают к концу лета.Как рассказал депутат областного Заксобрания Алексей Свалов, проверявший ход работ вместе с главой города Александром Оськиным и председателем местной думы Владимиром Багиным, сейчас на территории уже расчищена площадка и обустроена парковка. В дальнейшем на набережной появятся прогулочная зона, места для отдыха, детская площадка, лодочная станция, удобный выход к воде и фотозона. Украшать парк будут малыми архитектурными формами – договоры на их поставку уже заключены.А следующим этапом благоустройства парка, по словам Алексея Свалова, станет «Калатинская тропа», создание которой в прошлом году поддержали 9562 местных жителя.Он также напомнил, что новый этап голосования за объекты благоустройства стартует 21 апреля 2026 года. Принять участие в нём можно будет на портале Госуслуг или с помощью волонтёров Мероприятие для возрастной категории 18+