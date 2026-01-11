Непогода в Свердловской области привела к усилению контроля на трассах

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Свердловской области перешла на усиленный режим работы из-за снегопадов и прогнозируемого похолодания. В ведомстве отмечают, что погодные условия осложняют дорожную обстановку в регионе.Экипажи ДПС усилили контроль на федеральных и региональных трассах, аварийно-опасных участках и подъездах к населённым пунктам. В период празднования Крещения Господня дополнительные меры безопасности будут действовать рядом с местами купаний и религиозными объектами.В Госавтоинспекции рекомендуют водителям снижать скорость, увеличивать дистанцию и заранее проверять техническое состояние автомобиля. Пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.