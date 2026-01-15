В Свердловской области временно заменят «Финисты» на ряде пригородных маршрутов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

С 17 по 31 января в Свердловской области изменится подвижной состав на части пригородных поездов. Вместо электропоездов серии ЭС104 «Финист» на линии выйдут составы серий ЭТ и ЭД без резервирования мест. Об этом сообщили в Свердловской пригородной компании.Как пояснили в СПК, замена связана с необходимостью дополнительного сервисного обслуживания поездов «Финист» в условиях депо на фоне неблагоприятной погоды в Уральском регионе.Изменения затронут маршруты между Екатеринбургом и Нижней Турой, Каменском-Уральским, Шалей, Кузино, а также Качканаром, поезда на этом направлении следуют до Кольцово и другие.