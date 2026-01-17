В Кировградском районе 19-летний водитель снегохода задержан с рекордным уровнем алкоголя

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В посёлке Левиха Кировградского района сотрудники ДПС в ходе профилактического рейда остановили 19-летнего местного жителя, который управлял снегоходом в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.Инспекторы выяснили, что молодой человек никогда не проходил обучение и не имел права на управление транспортным средством. Освидетельствование показало рекордно высокую концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе — 1,101 мг/л, что значительно превышает допустимые нормы. На месте был составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, снегоход помещён на спецстоянку, материалы дела переданы в суд.Кировградский районный суд назначил нарушителю меру наказания — 10 суток административного ареста.