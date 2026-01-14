Возрастное ограничение 18+

В Каменском округе уже более пяти суток устраняют сбой в теплоснабжении

17.45 Воскресенье, 18 января 2026
В посёлке Новый Быт в Каменском районе продолжаются работы по восстановлению стабильного теплоснабжения после серии аварий на сетях. О ходе ремонта сообщил глава округа Алексей Кошкаров. По данным местных СМИ, перебои с отоплением начались ещё 13 января.

Как сообщил глава округа, 15 января на трассе теплосети было обнаружено место порыва, специалисты заменили повреждённый участок. В 19.00 теплоснабжение дома № 10 на улице Ленина восстановили. Однако уже утром 16 января выявили утечку на одном из котлов. Четвёртый котёл запустили в 15.00, температура на оборудовании повысилась, но в 19.20 давление в сети вновь снизилось. При обходе сетей источник утечки обнаружить не удалось, после чего начались дополнительные проверки системы.

По словам Алексея Кошкарова, 17 января порыв на трассе всё же нашли, на месте ведутся раскопки, затем специалисты планируют откачать воду и приступить к устранению повреждения. Вся необходимая техника находится на площадке, работы продолжаются в непрерывном режиме.

Глава округа подчеркнул, что коммунальные службы «приложат все силы, чтобы найти утечку и устранить как можно скорее». На случай экстренной ситуации подготовлен пункт временного размещения в Новобытском детском саду. Жители могут обращаться в ЕДДС Каменского района по телефону +7 996 187 01 33.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
