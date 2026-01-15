Возрастное ограничение 18+
Стоявшие на обочине автомобили попали в смертельное ДТП на трассе под Ивделем
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Ивделе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии со смертельным исходом, которая произошла вечером 17 января на 37-м километре автодороги «Ивдель — ХМАО». Об этом сообщили в Госавтоинспекция Свердловской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Hyundai Tucson» ехал со стороны Ханты-Мансийского автономного округа в направлении Ивделя и врезался в стоявший на обочине «Renault Logan». От удара «Renault» отбросило на «Toyota Camry», которая ранее также остановилась на обочине, чтобы оказать помощь водителю «Renault».
В результате столкновения водитель «Toyota Camry», находившийся в момент аварии вне автомобиля, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водители и четыре пассажира, включая двух несовершеннолетних, были направлены в медицинские учреждения для обследования.
