В Новоуральске автомобиль сбил торопливую девочку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Новоуральске местная Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося накануне вечером. В результате происшествия пострадала несовершеннолетняя пешеходка.Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, инцидент произошёл 25 ноября примерно в 18:02 на регулируемом пешеходном переходе. По улице Автозаводской двигался автомобиль «Ford Explorer». Проезжая перекрёсток на разрешающий сигнал светофора, 34-летний житель Новоуральска, совершил наезд на 14-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть на запрещающий красный сигнал.В результате столкновения подросток получила телесные повреждения. Прибывшая карета «Скорой помощи» доставила пострадавшую в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. О тяжести травм девочки не сообщается.Сотрудники ДПС немедленно приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося. Они установили, что стаж вождения у мужчины составляет 15 лет. На момент ДТП он был пристёгнут ремнём безопасности и находился в трезвом состоянии. Однако проверка также показала, что водитель имеет обширную историю нарушений ПДД. За время своего водительского стажа он 29 раз привлекался к административной ответственности.В ходе опроса водитель пояснил, что пешеход в тёмной одежде появился на проезжей части внезапно. Попытка экстренного торможения не помогла избежать наезда.Сама несовершеннолетняя участница происшествия дала свои показания в присутствии законного представителя. Девочка сообщила, что направлялась из дома в художественную школу. Подойдя к переходу, она увидела на противоположной стороне дороги нужный ей автобус. Общественный транспорт приближался к остановке, и она приняла рискованное решение пробежать на «красный».Материалы о нарушении правил дорожного движения несовершеннолетней направлены в подразделение по делам несовершеннолетних. Сотрудники этого ведомства дадут правовую оценку действиям родителей попавшей под машину девочки. В отношении законных представителей подростка рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности. Основанием для этого служит неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Дополнительно решается вопрос о постановке этой семьи на профилактический учёт. Кроме того, инцидент стал поводом для проверки в образовательном учреждении, где учится девочка. Специалисты обследуют организацию работы по обучению учеников правилам дорожного движения.