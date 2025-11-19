Возрастное ограничение 18+
На предприятии под Екатеринбургом с путей сошли две цистерны
Фото: «Злой Екатеринбург» / t.me/zloy_ekb
Под Екатеринбургом, на предприятии в Новоберезовском, с железнодорожных путей сошли две цистерны.
ЧП произошло вечером 24 ноября, пишет Е1.ru. По словам очевидцев, это случилось в 100 метрах от жилых домов. По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», сошедший с путей состав всё ещё там стоит.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры подтвердили информацию, уточнив, что цистерны сошли с рельсов, но не перевернулись. В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, вечером 19 ноября в Шалинском районе Свердловской области произошло другое ЧП с участием цистерн – тогда произошло возгорание.
