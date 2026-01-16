Владельца уральского СМИ арестовали по обвинению в заказе облить кислотой его экс-сожительницу

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Николаю Ермакову, обвиняемому в покушении на организацию убийства. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.По данным следствия, 12 января на территории жилого комплекса в Орджоникидзевском районе женщина получила ожоги после того, как на неё была вылита кислота. Пострадавшая считает, что нападение было организовано её бывшим сожителем.Через день у Ермакова прошли обыски и его задержали, но при первом рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу следователи не смогли предоставить суду достаточных доказательств, поэтому судья продлил задержание ещё на 72 часа.Следственные органы предъявили Ермакову обвинение по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 33, п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ – «Покушение на организацию убийства, совершённое группой лиц по предварительному сговору».Суд постановил оставить обвиняемого под стражей до 11 марта включительно.Николай Ермаков с 2020 года занимает должность главреда уральского СМИ «Ермак-медиа». Учредителем этого СМИ, согласно выписке из Роскомнадзора, выступает «Уральский благотворительный фонд помощи инвалидам и социально незащищённым гражданам», президентом которого также является Ермаков. Ермаков имеет инвалидность — в тяжёлом ДТП он потерял руку. В СМИ Ермакова иногда называют аффилированным с похоронным бизнесом группы «Дондики», что он отрицает.