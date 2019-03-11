В Екатеринбурге любителя тонировки арестовали на 12 суток

12:57 | 13.03.2019

В Екатеринбурге постановлением Октябрьского районного суда города мужчина за повторное правонарушение в виде тонировки на передних боковых стеклах вновь подвергнут административному аресту на 12 суток. Водитель автомобиля Chevrolet был остановлен накануне в микрорайоне Кольцово экипажем ДПС.



Госавтоинспекторы с помощью прибора провели необходимые замеры, которые показали, что светопропускаемость стекол транспортного средства составляет 06 %. Данная норма не соответствует требованиям технического регламента и является административным правонарушением, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.



Водитель отказался устранить правонарушения на месте, после чего его доставили в районный суд города, где в ходе разбирательства было установлено, что с начала 2019 года гражданин восемь раз привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. В последнем случае за нарушение норм светопропускаемости стекол на автомобиле он привлекался к ответственности 5 марта. Тогда решением Чкаловского районного суда мужчина был подвергнут административному аресту на 5 суток.



Спустя двое суток после отбывания административного наказания водитель вновь был остановлен сотрудниками полиции за темные стекла на автомобиле.