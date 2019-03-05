В Ивделе предприятие погасило долги по зарплате только после ареста имущества

09:25 | 7.03.2019

фото: novoevmire.biz

В Ивделе транспортное предприятие, занимающееся перевозками пассажиров, накопило долги по зарплате перед 45 сотрудниками. Общая сумма задолженности за три месяца составила 1 миллион 850 тысяч рублей.



Чтобы побудить руководство предприятия выплатить зарплату, судебные приставы арестовали счета компании в банках, а также имущество – автобусы. Только после этого задолженность была погашена, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.