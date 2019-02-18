В Екатеринбурге открылась выставка, посвящённая столетию Башкирии

22:32 | 19.02.2019

Фото: Центр традиционной народной культуры Среднего Урала

Сегодня, 19 февраля, в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала открыли выставку «Мой край, возлюбленный навек…», посвящённую столетию образования республики Башкортостан, об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.



Посетители выставки смогут увидеть множество редких и ценных экспонатов: национальные костюмы, книги, музыкальные инструменты, предметы быта, старинные и современные фотографии, произведения искусства, а также посмотреть на юрту - традиционное жилище кочевников.



Всего на выставке представлено более 300 работ, экспонаты привезены из Национального музея Республики Башкортостан, Мечетлинского историко-краеведческого музея, часть экспонатов предоставили Центр традиционной народной культуры Среднего Урала и частные коллекционеры.



Екатеринбуржцы и гости города смогут посетить выставку до 15 апреля.