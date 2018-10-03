В Екатеринбурге можно будет увидеть метеорный поток Дракониды

11:36 | 6.10.2018

Фото: National Geographic

Уже в этот понедельник, 8 октября, в небе над Екатеринбургом можно будет увидеть красивое явление – метеорный поток Дракониды. С земли метеоритный дождь будет выглядеть как падающие звёзды.



«Радиант метеорного потока будет находиться прямо над головой, а потому увидеть «падающие звезды» — метеоры — можно будет в любой части неба. Интенсивность потока не очень большая около 10 метеоров в час», – рассказал инженер инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.



По его словам, прародительницей метеорного потока является комета 21P/Джакобини-Циннера, которая сейчас находится близко к Земле. Но несмотря на это, специалисты не предполагают серьезного всплеска активности в этом году.



В первых числах октября ещё можно понаблюдать за космонавтами. В начале месяца заканчивается благоприятный период наблюдения МКС на Урале.