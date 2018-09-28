В Первоуральске заложили храм в честь врача семьи Николая II Евгения Боткина

В Первоуральске в районе Корабельной рощи заложили храм в честь врача семьи Николая II Евгения Боткина. Первый камень освятил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.— Очень хочется, чтобы на этом месте среди русских берез был поставлен храм во имя великого русского человека, оставшегося верным своей присяге, верным своей Родине, верным своему царю, — храм нашему Евгению Сергеевичу Боткину, который сегодня является покровителем и военных, и врачей, — сказал митрополит.Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в Первоуральске будет построен каменный однопрестольный храм вместимостью до 150 человек. Еще один храм, носящий имя Боткина, строится в Академическом микрорайоне Екатеринбурга.Напомним, что в 1917 году врач Евгений Боткин добровольно отправился в ссылку вместе с царской семьей. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года убит в доме Ипатьева в Екатеринбурге.