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12:56 | 6.07.2018
Фестиваль собирает любителей авторской песни у подножия Конжаковского Камня
Фестиваль стал традиционным для авторов, поющих под гитару, да и просто любителей авторской песни. Многие приезжают к подножию Конжаковского Камня — самой высокой горы Урала, высота которой достигает 1569 метров над уровнем моря, — семьями. Неописуемые красоты Северного Урала, костёр и песни под гитару. Побывавшие на фестивале один раз обязательно приедут и второй.
Принять участие в фестивале могут все желающие, возрастных ограничений нет. Правда, есть другие запреты, так, например, рок, рэп, шансон и прочие музыкальные жанры «под запретом» — только авторская песня и только живое исполнение. Под строгим запретом и алкоголь, не одобряется, хоть и не запрещается, курение.
В этом году поменялся состав организаторов фестиваля, а соответственно, произошли и некоторые незначительные изменения в программе.
«Мы постарались составить программу таким образом, чтобы гости фестиваля, а они приезжают целыми семьями, смогли отдохнуть и насладиться природой. Раньше после окончания конкурсной программы была развлекательная часть. Как правило, она начиналась поздно ночью и была довольно шумной. В этом году такого не будет. Конкурсный день завершит общий костер, где будет передаваться гитара по кругу и каждый сможет выступить», — рассказал представитель оргкомитета фестиваля Григорий Попов.
Каждый год, и этот не стал исключением, организаторы проявляют заботу о доставке гостей и участников к месту проведения мероприятия.
Так, 21 июля в 09:30 от автовокзала Краснотурьинска отправится бесплатный автобус, а от Карпинской автостанции в 10:15 — еще три автобуса.
В этом году для участников и гостей введены некоторые обязательные правила: во-первых, при себе необходимо иметь продукты, туристический коврик, спальный мешок, палатку. Категорически запрещена рубка леса — организаторы гарантируют, что дровами будут обеспечены все.
Не забыли организаторы и о досуге детей, которым будет предложена развлекательная программа с подвижными играми и мастер-классами.
Более подробную информацию можно получить на странице фестиваля авторской песни «Конжаковский аккорд» в социальной сети «ВКонтакте».
А эти фотографии для тех, кто никогда не был на Северном Урале, и чтобы было понимание, где проводится фестиваль.
Фото: uraloved.ru, страница фестиваля во «ВКонтакте»
© «Вечерние Ведомости»
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