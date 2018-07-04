Фестиваль собирает любителей авторской песни у подножия Конжаковского Камня

Восьмой фестиваль авторской песни «Конжаковский аккорд» пройдет на стартовой поляне международного марафона «Конжак» на 50-м километре трассы Карпинск — Кытлым 21–22 июля.Фестиваль стал традиционным для авторов, поющих под гитару, да и просто любителей авторской песни. Многие приезжают к подножию Конжаковского Камня — самой высокой горы Урала, высота которой достигает 1569 метров над уровнем моря, — семьями. Неописуемые красоты Северного Урала, костёр и песни под гитару. Побывавшие на фестивале один раз обязательно приедут и второй.Принять участие в фестивале могут все желающие, возрастных ограничений нет. Правда, есть другие запреты, так, например, рок, рэп, шансон и прочие музыкальные жанры «под запретом» — только авторская песня и только живое исполнение. Под строгим запретом и алкоголь, не одобряется, хоть и не запрещается, курение.В этом году поменялся состав организаторов фестиваля, а соответственно, произошли и некоторые незначительные изменения в программе.«Мы постарались составить программу таким образом, чтобы гости фестиваля, а они приезжают целыми семьями, смогли отдохнуть и насладиться природой. Раньше после окончания конкурсной программы была развлекательная часть. Как правило, она начиналась поздно ночью и была довольно шумной. В этом году такого не будет. Конкурсный день завершит общий костер, где будет передаваться гитара по кругу и каждый сможет выступить», — рассказал представитель оргкомитета фестиваля Григорий Попов.Каждый год, и этот не стал исключением, организаторы проявляют заботу о доставке гостей и участников к месту проведения мероприятия.В этом году для участников и гостей введены некоторые обязательные правила: во-первых, при себе необходимо иметь продукты, туристический коврик, спальный мешок, палатку. Категорически запрещена рубка леса — организаторы гарантируют, что дровами будут обеспечены все.Не забыли организаторы и о досуге детей, которым будет предложена развлекательная программа с подвижными играми и мастер-классами.Более подробную информацию можно получитьавторской песни «Конжаковский аккорд» в социальной сети «ВКонтакте».Фото: uraloved.ru, страница фестиваля во «ВКонтакте»