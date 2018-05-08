В Свердловской области произошла авария на газопроводе

10:19 | 10.05.2018

Вечером 9 мая в Свердловской области прорвало магистральный газопровод Игрим — Серов — Нижний Тагил диаметром 1 200 мм с последующим возгоранием. Авария произошла перед компрессорной станцией Нижняя Тура, сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.



К счастью, никто не пострадал. Сейчас аварийный участок газопровода отключен, возгорание ликвидировано, на месте работает аварийно-восстановительная бригада.





Фото: spb-tr.gazprom.ru