По факту гибели сотрудника «КурганПромМет» во взорвавшейся цистерне возбуждено уголовное дело

12:42 | 3.09.2018

По результатам доследственной проверки, проведенной по факту гибели 28 августа рабочего на территории ООО «КурганПромМет», региональный СКР возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 143 УК РФ).



По версии следствия, при газорезке металлической цистерны произошел взрыв газовоздушной смеси. Находившийся в цистерне 37-летний сотрудник предприятия погиб. Причиной гибели работника стало несоблюдение требований охраны труда.



В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.



Фото с места происшествия/kurgan.sledcom.ru