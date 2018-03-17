Итоги выборов на участке в Люберцах, где был зарегистрирован вброс, аннулировали

15:08 | 19.03.2018

Территориальная избирательная комиссия аннулировала итоги выборов на участке 1480 в подмосковных Люберцах, где был зарегистрирован вброс, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома. «Решение принято по Люберцам, ТИК аннулировал итоги», — сказали в Мособлизбиркоме.



Как напоминает «Взгляд», ранее сообщалось, что факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах по результатам изучения записи с видеокамер подтвердился. Урна, в которую производился вброс, была опечатана. Два члена избирательной комиссии были отстранены от работы, им грозит уголовная ответственность.