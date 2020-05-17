130 новых случаев заражения Covid-19 зарегистрировано в Свердловской области

Смотреть карту распространения Covid-19 на территории Свердловской области.

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 130 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 2861.Вирус выявлен специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» у жителей Екатеринбурга (+87), Арамильского городского округа, Артемовского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского, Среднеуральска, Сысертского и Тугулымского городских округов, а также у двоих жителей других регионов РФ.Состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 99 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.Выписано еще 39 человек. Уральские врачи вылечили в общей сложности 773 пациента.