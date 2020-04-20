Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в сбыте наркотиков

В Екатеринбурге в ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 24-летнего уроженца Пермского края. Мужчину подозревают в незаконном обороте наркотических веществ.Подозреваемого задержали возле его квартиры. Во время осмотра жилища в гардеробе в кармане пиджака были обнаружены и изъяты три свертка. Затем в автомобиле мужчины со стороны водительского сидения полицейские обнаружили шесть свертков и сзади на полу – два свертка и два пакетика с порошкообразным веществом.Подозреваемого доставили в дежурную часть отдела полиции № 13, где в ходе личного досмотра полицейские изъяли пневматический пистолет, в карманах брюк пакет с порошкообразным веществом и сверток, обмотанный изолентой. В нижнем белье обнаружили четыре пакетика и трубку.Задержанный от прохождения судебно-медицинского обследования отказался и был привлечен к административной ответственности по статье 6.9 КоАП Российской Федерации.Согласно справке о предварительном исследовании, изъятым является наркотик под названием мефедрон массой порядка 78 граммов. Мужчина во время допроса пояснил, что работает закладчиком с начала 2020 года.Следственным подразделением полиции в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации. Мужчину арестовали.