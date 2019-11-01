Самолет, совершавший рейс «Москва – Екатеринбург», вернулся в Домодедово из-за отказа навигационной системы

18:10 | 13.11.2019

Фото: oblgazeta.ru

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Екатеринбург экстренно вернулся в Домодедово. Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, по техническим причинам пилотам пришлось совершить аварийную посадку.



Речь идет об отказе навигационной системы в авиасудне Airbus A320. В пресс-службе «Уральских авиалиний» добавили, что вернувшийся в Москву самолет благополучно приземлился и обеспечил пассажиров всеми услугами, в соответствии с авиационными правилами. Так, людей разместили в гостинице, а позже отправили в Екатеринбург рейсом U6 273.



Отметим, что в самолете находились 75 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто их них не пострадал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»