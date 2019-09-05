Женщина-инвалид сгорела при пожаре в Свердловской области

12:28 | 6.09.2019

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В селе Новопышминское Сухоложского района 52-летняя женщина инвалид второй группы погибла при пожаре в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В сообщении ведомства отмечается, что в доме, где произошёл пожар, женщина проживала одна и находилась на социальном обслуживании органов социальной защиты населения.



Как следует из сообщения пресс-службы ГУ МЧC по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 02:46. К месту пожара выехали три единицы техники, и 11 человек личного состава МЧС. В 02:58 огонь был локализован, в 03:07 ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:23, уточнили в ведомстве.



Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Огонь повредил кровлю, перекрытия и стены дома. Также повреждены домашнее имущество и надворные постройки. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности печного отопления.



По факту произошедшего прокуратурой Сухого Лога организована проверка, после проведения которой, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

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