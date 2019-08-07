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18:30 | 8.08.2019

Плотину под Алапаевском, которая дала течь, обещают запустить к 20 сентября

В администрации поселка Верхняя Синячиха сегодня, 8 августа, прошло расширенное совещание на тему ремонта плотины, которая пришла в негодность спустя полгода после реконструкции. В совещании приняли участие представители подрядчика, прокуратуры и депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин, которому местные жители пожаловались на неторопливость рабочих.

Плотину под Алапаевском, которая дала течь, обещают запустить к 20 сентября


Было озвучено, что до 20 сентября ремонтно-восстановительные работы будут выполнены, и дорогу по плотине, по которой проходит два автобусных маршрута, откроют. Необходимые ресурсы и техника у подрядчика есть, но в планы может вмешаться погода – есть опасения, что после проливных дождей начнет подмыв плотины, уровень воды в реке уже повышается. На место также выедет инспекция Ростехнадзора.

Плотину под Алапаевском, которая дала течь, обещают запустить к 20 сентября


Дмитрий Ионин заявил, что будет следить за выполнением сроков работ и их качеством. Вместе с депутатом думы муниципального образования «Алапаевское» Ильёй Чижом, он посетил плотину и критически отнесся к технологии ремонтных работ и количественному составу рабочих – есть риск, что подрядчик все же сорвет сроки.

Плотину под Алапаевском, которая дала течь, обещают запустить к 20 сентября

Плотину под Алапаевском, которая дала течь, обещают запустить к 20 сентября

Плотину под Алапаевском, которая дала течь, обещают запустить к 20 сентябряДмитрий Ионин даже забрался на ограждение, чтобы оценить ход работ


Напомним, что капитальный ремонт плотины, на который из бюджета было выделено 209 миллионов рублей, начался в 2016 году. Работы осуществляла подрядная организация ООО «СУ5Групп» (эта же компания, к примеру выполняла строительство двухэтажного пристроя к школе №1 В Алапаевске).

В конце 2018 года работы были закончены, а в апреле 2019 года обнаружилось, что плотина дала течь, появились трещины. Местные жители сразу забеспокоились – если плотину смоет, вода из Верхнесинячихинского водохранилища создаст дополнительную нагрузку на гидросооружения в Нижней Синячихе. Кроме того, река впадает в Нейву, Ницу, Реж – на берегу этих рек расположены десятки населенных пунктов.

Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»

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