В Свердловской области из-за снегопада ограничили междугородние перевозки

18:25 | 28.04.2019

Фото: «Вечерний Екатеринбург»

В Свердловской области сотрудники ГИБДД из-за снегопада и ухудшения дорожной обстановки ввели ограничения на междугородные перевозки по Серовскому району. По этой же причине до улучшения погоды нельзя перевозить группы детей.



По прогнозам синоптиков, сильная метель будет продолжаться ещё не меньше суток. Также ночью ожидается значительное понижение температуры. Снежный циклон движется от Перми в сторону Тюмени.



Самая сложная обстановка оказалась в Серовском направлении. На трассах уже зафиксированы множество мелких аварий – машины съезжают с трассы, врезаются друг в друга и наезжают на препятствия. Из-за аварий на Серовском тракте затруднено движение.



В настоящее время в усиленном режиме на уральских трассах работают экипажи ДПС.