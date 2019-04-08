Екатеринбургский ФК «Урал-2» одержал победу над командой «Уфа-2»

21:30 | 10.04.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Вчера, 9 апреля, футбольный клуб «Урал-2» в Екатеринбурге встретил команду «Уфа-2». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу свердловчан.



Пропустив в первом тайме, хозяева поля трижды поразили ворота соперников во втором игровом отрезке. Авторами голов среди уральцев стали Катрич и Лукоянок (забил два мяча). Среди гостей отметился Чернов.



Следующий матч «Урал-2» проведёт в воскресенье на выезде с командой «Нефтехимик».



