За прошлогоднее ДТП в Сысерти ответила лошадница

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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История, начавшаяся с неожиданного столкновения автомобиля и домашних животных, завершилась в суде. На скамье подсудимых оказалась хозяйка пони и жеребёнка, отправленных на прогулку без присмотра.Инцидент произошёл в июле 2024 года на одной из дорог Сысерти. За рулём «Фольксвагена» находился житель Екатеринбурга. Во время движения по трассе он наехал на двух животных — пони и жеребёнка, которые неожиданно вышли на проезжую часть. Столкновение привело к серьёзным повреждениям автомобиля. Пострадали и животные, которым объявившаяся хозяйка вызвала ветеринара.Сотрудники ДПС отказались возбуждать административное дело против водителя, признав его невиновным. Чтобы зафиксировать материальный ущерб, тот обратился к экспертам. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля была оценена в 660 200 рублей. После этого мужчина подал иск в Сысертский районный суд, потребовав взыскать с хозяйки «лошадок» не только сумму ущерба, но и сопутствующие расходы — на экспертизу, оплату госпошлины, нотариуса, услуги юриста и компенсацию за пользование его средствами.Женщина в суде утверждала, что жеребёнок ей не принадлежит, а сама она владеет только пони, от которого, по её словам, автомобиль не получил значительных повреждений. Однако суд пришёл к выводу, что вина за случившееся лежит на ней. Судья обязал ответчицу выплатить в пользу истца 714 244 рубля, включая стоимость ремонта, расходы на экспертизу и другие издержки. При этом сумма, заявленная на оплату представителя, была снижена с 50 до 30 тысяч рублей, а в удовлетворении требования о процентах за пользование чужими средствами было отказано.Лошадница пыталась обжаловать вердикт, но Свердловский областной суд не усмотрел оснований для пересмотра дела. Таким образом, решение Сысертского районного суда вступило в законную силу.