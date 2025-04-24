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Для главы СК сделают доклад о массовом отравлении среди учеников екатеринбургской школы №178
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании массового отравления среди учащихся школы №178 в Екатеринбурге.
По данному факту свердловскими следователями было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Напомним, случаи кишечной инфекции подтвердились у 26 человек. При проверке поставщика питания школы региональным управлением Роспотребнадзора были выявлены нарушения.
«Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании обстоятельств ухудшения самочувствия школьников в Свердловской области»,
– сообщает Следком.
По данному факту свердловскими следователями было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Напомним, случаи кишечной инфекции подтвердились у 26 человек. При проверке поставщика питания школы региональным управлением Роспотребнадзора были выявлены нарушения.
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