Возрастное ограничение 18+
Большой городской опрос проходит в Екатеринбурге
Фото: Вечерние Ведомости
В апреля 2025 года в Екатеринбурге проводится большой городской опрос. Собранные в его ходе данные помогут выявить основные потребности горожан и сформировать стратегию развития города.
Организаторы опроса, распространяющие «Анкету горожанина», подчёркивают: участвовать в опросе может каждый желающий, независимо от возраста, профессии или района проживания. Чем шире охват — тем точнее получится «социальный портрет» Екатеринбурга и тем эффективнее будут дальнейшие меры по улучшению городской среды.
Заполнить анкету можно онлайн по ссылке. На это потребуется около 20 минут, но каждый ответ будет ценным вкладом в будущее города. Организаторы также просят горожан поделиться ссылкой с друзьями, родными и коллегами, чтобы получилось как можно больше откликов.
Анкетирование продлится в течение месяца. По его итогам специалисты подготовят аналитический отчёт, который будет использован при принятии решений в сфере городской политики, инфраструктуры, экологии, транспорта и других направлений.
Если вам не всё равно, каким станет Екатеринбург в будущем, не упустите возможность повлиять на перемены — расскажите свою историю, поделитесь своими мыслями и предложениями.
Организаторы опроса, распространяющие «Анкету горожанина», подчёркивают: участвовать в опросе может каждый желающий, независимо от возраста, профессии или района проживания. Чем шире охват — тем точнее получится «социальный портрет» Екатеринбурга и тем эффективнее будут дальнейшие меры по улучшению городской среды.
Заполнить анкету можно онлайн по ссылке. На это потребуется около 20 минут, но каждый ответ будет ценным вкладом в будущее города. Организаторы также просят горожан поделиться ссылкой с друзьями, родными и коллегами, чтобы получилось как можно больше откликов.
Анкетирование продлится в течение месяца. По его итогам специалисты подготовят аналитический отчёт, который будет использован при принятии решений в сфере городской политики, инфраструктуры, экологии, транспорта и других направлений.
Если вам не всё равно, каким станет Екатеринбург в будущем, не упустите возможность повлиять на перемены — расскажите свою историю, поделитесь своими мыслями и предложениями.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Голосование за парк, который благоустроят по федеральному проекту, стартовало в Екатеринбурге
22 апреля 2025
22 апреля 2025
На Уралмаше закрыли вход в Летний парк
18 апреля 2025
18 апреля 2025