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В Екатеринбурге вынесли приговор по резонансному делу о похищении и вымогательстве

21.34 Среда, 23 апреля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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Кировский районный суд Екатеринбурга поставил точку в громком уголовном деле о похищении и вымогательстве. На скамье подсудимых оказались четверо мужчин — трое из Челябинска и один из Екатеринбурга. Все они признаны виновными в похищении человека и вымогательстве крупной суммы с применением насилия.

Как установил суд, в ноябре 2018 года обвиняемые по предварительному сговору похитили жителя Екатеринбурга, 1987 года рождения. Потерпевший был насильно удержан в арендованной квартире в течение суток. Угрозами и физическим насилием у мужчины выбивали миллион рублей, утверждая, будто он похитил у них эту сумму. Однако ни следствие, ни суд не нашли доказательств в поддержку версии преступников.

Согласно материалам дела, потерпевший сумел обмануть своих похитителей, сказав, что перевёл часть требуемых средств. Фактически же транзакция не состоялась. После этого мужчину отпустили, но на тот момент он уже получил серьёзные травмы: переломы рёбер и повреждение лёгкого.

Все четверо фигурантов признаны виновными сразу по нескольким тяжким статьям — похищение человека (часть 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ) и вымогательство в крупном размере с применением насилия (часть 3 статьи 163 УК РФ). Суд учёл степень участия каждого из обвиняемых и назначил наказания от 7 лет 1 месяца до 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Решение суда вступило в законную силу.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:43 Двух учеников 178-й школы Екатеринбурга госпитализировали после массового отравления учащихся
15:18 Прокуратура проверяет информацию о продаже никотиносодержащей продукции в школах Первоуральска
14:44 Глава СК требует доклад о ситуации с предоставлением помощи девочке с инвалидностью из Нижнего Тагила
14:02 Защитники екатеринбургской Берёзовой рощи отозвали запрещающий стройку иск
13:09 СК присоединился к разбирательствам после массового отравления школьников в Екатеринбурге
13:05 Гордума Екатеринбурга приняла отчёт о доходах и расходах за 2024 год
12:07 Количество отправившихся учеников 178-й екатеринбургской школы может достигать 43
11:50 Прокуратура проверяет 178-ю школу Екатеринбурга после сообщения об отравлении учеников
11:40 После перестрелки в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
11:12 Уралуправтодор предупреждает о работах на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган»
10:48 Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в связи с массовым отравлением школьников в Екатеринбурге
10:27 СМИ сообщают о массовом отравлении в 178-й школе Екатеринбурга
10:16 Экс-замдиректора свердловского управления капстроительства отправили в СИЗО
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