В Полевском отметят некруглый юбилей Северской домны

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Приближается необычный юбилей: 165 лет назад, в 1860 году, доменный цех Северского железоделательного и чугуноплавильного завода выдал первый чугун. Это событие стало началом длинной промышленной и культурной истории, вехами которой гордится весь Урал.Сегодня Северская домна — это уникальный музейный комплекс, где история уральской металлургии соединяется с событиями культурного характера. В честь её некруглого, но солидного юбилея, а также в честь 55-летия Музея Северского трубного завода в Полевском два дня подряд пройдёт ряд юбилейных мероприятий. Стартуют они уже завтра, 25 апреля, с целой серии информативных лекций. На одной из них профессор УрГАХУ Леонид Десятов расскажет о реализации музейно-выставочного проекта и перспективах развития исторических промышленных территорий. А в рамках другой доктор исторических наук Константин Бугров поделится исследованиями превращения домны в памятник культуры.Следующий день, 26 апреля, будет посвящён практическим занятиям и различным видам искусств. Запланированы большой мастер-класс по камнерезному делу, экскурсия по выставке «Далёкое и близкое» художника Алексея Чернышова, рассказы о Невьянской иконе и об отражении Пасхи в искусстве.Для удобства посетителей 26 апреля будут работать кафе и сувенирный магазин. А самое приятное — с 22 по 26 апреля вход в музей (город Полевской, улица Вершинина, 7) бесплатный.