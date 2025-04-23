В Нижнесергинском районе на избивавшего жену и сына иностранца возбудили уголовное дело

– сказал полковник Горелых.

«Под арестом он продолжит находиться до финала судебного разбирательства. Свой противоправный поступок сыщикам дебошир мотивировал чрезмерным употреблением алкоголя, из-за чего и стал набрасываться на супругу, сына и полицейских. Напомню, такая "храбрость" до добра не доводит и, как правило, доводит лишь до реального лишения свободы»,