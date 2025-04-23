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В Нижнесергинском районе на избивавшего жену и сына иностранца возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнесергинском районе возбудили уголовное дело на 52-летнего иностранного гражданина, избивавшего жену и ребёнка. С ними он проживал в частном доме в Михайловске.
Его обвиняют сразу по трём статьям УК РФ – истязание несовершеннолетнего (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ), угроза представителю власти (ст. 318 УК РФ) и оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ).
По версии следствия, мужчина с сентября 2024 года систематически избивал своего сына, 2012 года рождения. Всё это продолжалось пока 1 февраля 2025 года не вызвала полицию, сообщив, что муж избивает её и ребёнка. Полицейские решили выслушать обе стороны конфликта, но в этот момент иностранный гражданин выругался в их сторону, после чего высказал в их сторону угрозу и схватился за топор. Дальнейшие действия дебошира пресекли, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валериях Горелых, сейчас мужчина находится под стражей.
По его словам, только за первый квартал 2025 года за подобные поступки было возбуждено 63 уголовных дела.
Его обвиняют сразу по трём статьям УК РФ – истязание несовершеннолетнего (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ), угроза представителю власти (ст. 318 УК РФ) и оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ).
По версии следствия, мужчина с сентября 2024 года систематически избивал своего сына, 2012 года рождения. Всё это продолжалось пока 1 февраля 2025 года не вызвала полицию, сообщив, что муж избивает её и ребёнка. Полицейские решили выслушать обе стороны конфликта, но в этот момент иностранный гражданин выругался в их сторону, после чего высказал в их сторону угрозу и схватился за топор. Дальнейшие действия дебошира пресекли, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валериях Горелых, сейчас мужчина находится под стражей.
«Под арестом он продолжит находиться до финала судебного разбирательства. Свой противоправный поступок сыщикам дебошир мотивировал чрезмерным употреблением алкоголя, из-за чего и стал набрасываться на супругу, сына и полицейских. Напомню, такая "храбрость" до добра не доводит и, как правило, доводит лишь до реального лишения свободы»,
– сказал полковник Горелых.
По его словам, только за первый квартал 2025 года за подобные поступки было возбуждено 63 уголовных дела.
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