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Областной суд признал законным отказ Сысертской думы в созыве референдума по вопросу мусорного полигона
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Думе Сысертского муниципального округа удалось отменить решение суда, обязавшего её повторно рассмотреть вопрос о назначении референдума по вопросу строительства мусорного полигона на юге района.
Иск, напомним, подал один из депутатов Сысертской гордумы Алексей Бондарев – он требовал признать незаконным решение от 26.09.2024 года № 178, принятое его коллегами, согласно которому было отказано в проведении местного референдума по вопросу размещения мусорного полигона на территории Сысертского городского округа.
Суд первой инстанции – Сысертский районный – удовлетворил требования депутата, усмотрев нарушения в процедуре принятия решения. Однако Сысертская дума подала апелляцию, и сегодня коллегия судей Свердловского областного суда под председательством Ильи Насыкова встала уже на сторону думы. Таким образом, Сысертской думе не придётся повторно рассматривать ходатайство местных жителей о проведении референдума, как того требовало решение судьи Сысертского районного суда.
Представлявший интересы депутата Бондарева юрист Алексей Антонов рассказал Вечерним ведомостям, что суд огласил только резолютивную часть решения. После получения мотивировочной части оно наверняка будет обжаловано, сказал юрист. Антонов считает, что судья первой инстанции Александр Транзалов достаточно разобрался в вопросе, поскольку у Сысертской думы не было оснований делать заседание закрытым. Однако областной суд посчитал, что заседание закрыли законно.
Иск, напомним, подал один из депутатов Сысертской гордумы Алексей Бондарев – он требовал признать незаконным решение от 26.09.2024 года № 178, принятое его коллегами, согласно которому было отказано в проведении местного референдума по вопросу размещения мусорного полигона на территории Сысертского городского округа.
Суд первой инстанции – Сысертский районный – удовлетворил требования депутата, усмотрев нарушения в процедуре принятия решения. Однако Сысертская дума подала апелляцию, и сегодня коллегия судей Свердловского областного суда под председательством Ильи Насыкова встала уже на сторону думы. Таким образом, Сысертской думе не придётся повторно рассматривать ходатайство местных жителей о проведении референдума, как того требовало решение судьи Сысертского районного суда.
Представлявший интересы депутата Бондарева юрист Алексей Антонов рассказал Вечерним ведомостям, что суд огласил только резолютивную часть решения. После получения мотивировочной части оно наверняка будет обжаловано, сказал юрист. Антонов считает, что судья первой инстанции Александр Транзалов достаточно разобрался в вопросе, поскольку у Сысертской думы не было оснований делать заседание закрытым. Однако областной суд посчитал, что заседание закрыли законно.
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